В Пермском крае прорвало нефтепровод, произошел разлив нефти

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4 июня 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

нефтепровод, фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В Пермском крае 3 июня произошло ЧП на магистральном нефтепроводе "Холмогоры-Клин". Нефтепровод разгерметизировался на участке Пермь-Лазарево в 3,5 километрах юго-западнее населенного пункта Тулумбаиха с последующим разливом нефти в объеме около 10 кубических метров.

Возгорания после инцидента с нефтью не произошло. Представители экстренных служб региона сообщили, что угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. К ликвидации последствий ЧП привлечены 34 человека и 10 единиц техники.

Участок нефтепровода протяженностью около 400 километров перекрыт. Транспортировка нефти потребителям осуществляется по резервной линии Сургут-Полоцк. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить 6 июня.

Президент ввел в Норильске режим ЧС после розлива дизельного топлива. Прокуратура Красноярского края сообщила, что общая площадь загрязнения нефтепродуктами, разлившимися на ТЭЦ-3 в Норильске, составила 180 тысяч квадратных метров.