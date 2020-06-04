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В Совете Федерации считают, что авария в Норильске требует тщательного расследования

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Совете Федерации считают, что авария в Норильске требует тщательного расследования
Сенатор Андрей Клишас. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, представитель Красноярского края Андрей Клишас заявил, что авария, которая привела к разливу нефтепродуктов, требует тщательного расследования.

«Авария, которая привела к разливу нефтепродуктов и возможному ущербу для здоровья людей и окружающей среды, безусловно требует тщательного расследования, а все выводы о виновности структур «Норникеля» или конкретных лиц могут быть сделаны только по его итогам», – сказал законодатель.

Он подчеркнул, что сейчас делать какие-то выводы преждевременно и добавил, что «общественное внимание к ситуации, безусловно, оправданно».

ДВа

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