В МЧС решили проверить систему оповещения сразу во всех регионах страны

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4 июня 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Дежурная часть МЧС. Фото: сайт МЧС РФ

МЧС запланировало централизованную проверку всех систем оповещения одновременно во всех регионах страны. Такая проверка пройдет впервые, предположительно, в октябре.

Будут задействованы электросирены, громкоговорители, теле- и радиоканалы.

По данным МЧС, к 2030 году не менее 90% населения должно гарантировано получать экстренную информацию через системы оповещения. Сейчас действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей теле- и радиоэфир.

Кроме этого, сейчас планируется дооборудовать средствами оповещения таксофоны, установленные в отдаленных населенных пунктах.