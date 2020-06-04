В МЧС решили проверить систему оповещения сразу во всех регионах страны

МЧС запланировало централизованную проверку всех систем оповещения одновременно во всех регионах страны. Такая проверка пройдет впервые, предположительно, в октябре.
Будут задействованы электросирены, громкоговорители, теле- и радиоканалы.
По данным МЧС, к 2030 году не менее 90% населения должно гарантировано получать экстренную информацию через системы оповещения. Сейчас действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей теле- и радиоэфир.
Кроме этого, сейчас планируется дооборудовать средствами оповещения таксофоны, установленные в отдаленных населенных пунктах.