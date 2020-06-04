Население Ярославской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июня 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в Ярославской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 39 место среди регионов РФ.

Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться с 4,9 тыс. чел. в 2020 г. до 6,9 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать ежегодно с 6,7 тыс. чел в 2020 г. до 8,5 тыс. чел. в 2024 г.

Незначительно усилит отрицательный тренд сокращающаяся международная миграция из-за увеличения выбытия на Украину. Сдерживающим фактором в сокращении численности населения будет положительный прирост от межрегиональной миграции. Благоприятно влияет рост экономики региона и близость его к столице. В среднем миграционный прирост будет составлять около 2,0-2,4 тыс. чел. в год.

Регион занимает 1 место по разнице численности женщин и мужчин. Гендерная разница к 2024 г. незначительно сократится на фоне роста продолжительности жизни мужчин.

Несмотря на сокращение численности населения региона, падение численности населения трудоспособного возраста не произойдет из-за повышения пенсионного возраста. К 2024 году его доля увеличится на 1,7% и будет больше на 3 тыс. чел.

Прогнозируется, что из Ярославской области будет выбывать меньше жителей, чем прибывать. Прогнозируется, что положительный миграционный прирост будет ежегодно сокращаться с 2,4 тыс. чел. в 2020 г. до 2 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина выбытия – переезд в регионы с более высоким уровнем доходов населения.

78% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 12% выбывают в СЗФО, 2,7% - в ЮФО, далее следуют - ПФО и СКФО - 2,5% и 1,5% соответственно.

Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО и СЗФО (Костромская, Вологодская области и др.), регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, а также Архангельская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом – Москву и Московской область.

Ярославская область более привлекательна для миграции для жителей бывший советских республик, чем для жителей российских регионов из-за невысокого уровня доходов населения по сравнению с другими регионами ЦФО. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется более высокий рост инвестиций в основной капитал по сравнению с другими регионами ЦФО, что приведет к более быстрому росту ВРП региона. В перспективе развитие экономики региона должно снизить отток населения из региона.

Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург, Архангельской и других областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы. Также в регион приезжают из других, в основном близлежащих, регионов ЦФО с более низким уровнем доходов – Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской и других областей. В регион приезжают и жители северных регионов РФ –из Мурманской области, Республики Коми, Архангельской области.

В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Ярославской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.