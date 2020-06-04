Глава Минздрава рассказал о том, как клиники возвращаются к прежнему режиму работы

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4 июня 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: сайт Госдумы РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что восемь клиник, подведомственных министерству, возвращаются к прежнему режиму работы.

«Это разного профиля клиники, включая в том числе занимающиеся заболеваниями эндокринной системы, занимающиеся вопросами колопроктологии, кардиологии, травматологии», – сказал Мурашко в эфире первого канала.

Он отметил, что это восемь клиник, которые «активно принимали участие в лечении москвичей».

Мурашко отметил, что при необходимости, если это будет вторая волна или потребуется вновь вернуть клиники к работе, мы должны быстро и в незамедлительный срок к этому вернуться.

По словам главы Минздрава, пока не во всех регионах можно пойти на такие меры, потому что эпидемический процесс остается напряженным. Министр также выразил пожелание, чтобы в регионах с высоким уровнем заболевания люди соблюдали меры дистанцирования и носили маски.