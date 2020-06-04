В Тамбовской области число умерших от коронавируса превысило 10 человек

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4 июня 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tmbtk.ru

Больничная палата. Фото: Pixabay

В Тамбовской области умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Скончавшейся жительнице областного центра было 75 лет. Она длительное время не обращалась за медицинской помощью. Как позже выяснилось, пенсионерка страдала сахарным диабетом, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца и ожирением.

Через 10 дней после начала заболевания она была госпитализирована в экстренном порядке с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии. Однако через несколько часов после госпитализации женщина скончалась.

По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19.

В Тамбовской области число пациентов с коронавирусом достигло отметки три тысячи человек.