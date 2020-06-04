В Новосибирской области за сутки выявили 104 новых случая COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июня 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

больница, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро четверга, 4 июня, в регионе за сутки выявлены 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

27 пациентов выздоровели. Две женщины в возрасте 34 и 59 лет, у которых был подтвержден коронавирус, скончались.

Всего в Новосибирской области, по данным оперштаба, выявлено 3226 случаев заражение коронавирусной инфекции. Среди зараженных - 191 ребенок. В отделениях реанимации находятся 75 человек. На ИВЛ – 24 пациента

1262 пациента выздоровели. Скончались 36 человек.

Мэр Хабаровска сегодня сообщил о самоизоляции, так как в его семье появился зараженный.