Мэр Хабаровска сообщил о самоизоляции из-за заражения коронавирусном членов его семьи

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4 июня 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Кравчук, фото из соцсети

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук самоизолировался из-за коронавирусной инфекции у членов его семьи. Кравчук написал об этом в instagram. Мэр Хабароска объявил, что временно решать оперативные задачи будет вице-мэр Ирина Шапиро. Сам он здоров и будет работать "на удаленке".

"Уважаемые хабаровчане, так вышло, что коронавирус не обошел стороной и мою семью. Сам я здоров, но вынужден на две недели уйти на самоизоляцию, работать буду удаленно. Временно решать оперативные задачи будет вице-мэр Ирина Шапиро. Ситуация неприятная, но, надеюсь, что все будет хорошо. Всем здоровья! Берегите себя!" - написал Кравчук.

В пресс-службе администрации города сообщили, что Кравчук сдаст тесты на коронавирус.