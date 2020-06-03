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Минздрав: эпидемиологический процесс в некоторых регионах РФ остается тяжелым

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Первый канал

Минздрав: эпидемиологический процесс в некоторых регионах РФ остается тяжелым
глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в среду, 4 июня, заявил, что эпидемиологический процесс в связи с пандемией COVID-19 в ряде регионов страны остается напряженным.

Глава Минздрава уточнил, что не во всех регионах России в настоящий момент можно возобновить в прежнем режиме работу клиник, которые ранее были перепрофилированы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Михаил Мурашко уточнил, что, в частности, помощь инфицированным гражданам сейчас продолжают оказывать федеральные клиники.

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