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В Пензе от коронавируса умерла медсестра

, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Пензе от коронавируса умерла медсестра
медработник, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медицинская сестра пензенской областной клинической больницы имени Бурденко скончалась от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, сообщили сегодня в медучреждении.

Это первый случай смерти медицинского сотрудника в больнице. Кодилова Инна Геннадьевна работала младшей медсестрой по уходу за больными приемного отделения больницы. Коронавирусная инфекция осложнилась тяжелой формой пневмонии. 29 июня ей бы исполнился 51 год.
Выражаются искренние соболезнования семье и родственникам медсестры.

В Москве скончался заразившийся коронавирусом военный эпидемиолог и бывший главный врач экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураз Тедтоев. 

НС

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