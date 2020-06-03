В Пензе от коронавируса умерла медсестра

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

медработник, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медицинская сестра пензенской областной клинической больницы имени Бурденко скончалась от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, сообщили сегодня в медучреждении.

Это первый случай смерти медицинского сотрудника в больнице. Кодилова Инна Геннадьевна работала младшей медсестрой по уходу за больными приемного отделения больницы. Коронавирусная инфекция осложнилась тяжелой формой пневмонии. 29 июня ей бы исполнился 51 год.

Выражаются искренние соболезнования семье и родственникам медсестры.

В Москве скончался заразившийся коронавирусом военный эпидемиолог и бывший главный врач экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураз Тедтоев.