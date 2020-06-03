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Военный эпидемиолог умер от коронавируса: «ушла эпоха»

, 19:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Военный эпидемиолог умер от коронавируса: «ушла эпоха»
pixabay.com, свеча

В Москве скончался заразившийся коронавирусом военный эпидемиолог и бывший главный врач экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураз Тедтоев. Коллеги говорят: «Ушла эпоха».

Врач, всю жизнь боровшийся с инфекционными заболеваниями, умер в ночь на 31 мая в больнице имени Боткина после трех недель лечения.Медики с большой теплотой вспоминают Таймураза Асламбековича – настоящего профессионала, преданного делу своей жизни, человека широчайших знаний, большого интеллектуала, истинного патриота, очень требовательного, но справедливого человека.

У медика остались жена и сын.

 

НС

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