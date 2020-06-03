Кадыров призвал не верить в «чипизацию» при помощи вышек 5G

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 3 июня, опроверг появившиеся ранее слухи об установке на территории региона вышек 5G, а также призвал граждан не верить в "чипизацию" с целью управления людьми.
Среди жителей Чечни посредством соцсетей в последнее время распространяются данные о том, что в республику якобы привезли технику для установки вышек 5G. Одна из женщин в растиражированной аудиозаписи пожаловалась на плохое самочувствие и обвинила в этом новые технологии.
Кадыров назвал подобные заявления ложью и провокацией. Глава Чечни подчеркнул, что никто не собирается устанавливать вышки в регионе и добавил, что такой возможности нет.
Политик также призвал людей не верить в "чипизацию" и подчеркнул, что первым бы начал протестовать против данного процесса, поскольку не допустил бы, чтобы "управляли человеком, которого создал Аллах".