Кадыров призвал не верить в «чипизацию» при помощи вышек 5G

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3 июня 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Чечни Рамзан Кадыров, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 3 июня, опроверг появившиеся ранее слухи об установке на территории региона вышек 5G, а также призвал граждан не верить в "чипизацию" с целью управления людьми.

Среди жителей Чечни посредством соцсетей в последнее время распространяются данные о том, что в республику якобы привезли технику для установки вышек 5G. Одна из женщин в растиражированной аудиозаписи пожаловалась на плохое самочувствие и обвинила в этом новые технологии.

Кадыров назвал подобные заявления ложью и провокацией. Глава Чечни подчеркнул, что никто не собирается устанавливать вышки в регионе и добавил, что такой возможности нет.

Политик также призвал людей не верить в "чипизацию" и подчеркнул, что первым бы начал протестовать против данного процесса, поскольку не допустил бы, чтобы "управляли человеком, которого создал Аллах".