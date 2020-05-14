Эксперт объяснил, почему 5G-вышки не могут распространять коронавирус

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14 мая 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Аналитик Денис Кусков объяснил, есть ли связь между появившимися недавно по всему миру вышками 5G и распространением коронавирусной инфекции. Эксперт объяснил, может ли оборудование влиять на здоровье людей.

Ранее вандалы из разных стран мира начали разрушать вышки 5G из-за страха, что именно новые технологии стали причиной пандемии и высокой смертности.

«К сожалению, самоизоляция не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии людей, однако определенные фобии относительно сотовой связи были и до самоизоляции», - заявил специалист. Он подчеркнул, что в России в настоящий момент нет работающих 5G-сетей, а потому утверждать, что эпидемия произошла из-за них, бессмысленно.