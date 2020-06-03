Что стало причиной раннего созревания у юношей и девушек

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Сдвиг начала полового созревания у современных мальчиков и девочек в научном сообществе вызывает тревогу. Что в наши дни является причиной раннего наступления зрелости? Этому посвящен материал Полины Лосевой, представленный на сайте научно-популярного издания N+1, который мы публикуем в сокращении.

Куда уходит детство

Еще в XIX веке история Гумберта и двенадцатилетней Лолиты просто не имела бы смысла: девочки в то время еще не созревали так рано. Но возраст вступления в пубертат у людей снижается уже вторую сотню лет и не думает останавливаться. Значит ли это, что мы теряем годы детства? И стоит ли вернуть их обратно?

В 1860 году девичья зрелость наступала в 17 лет. В 1910-м — уже в 14. Полвека спустя, в 1960-м году — в 11 лет. За сто лет девочки начали созревать на 6 лет раньше. Куда, казалось бы, дальше? С тех пор тенденция замедлилась, но понемногу берет свое: в 2019 году пубертат начинался в среднем в 10,1 года. Мальчики, как водится, немного отстают от девочек — как в скорости развития, так и в темпах его ускорения — но закономерность справедлива и для них: начало полового созревания сдвинулось за последние 15 лет по меньшей мере на несколько месяцев.

Чаще всего скорость развития оценивали по возрасту начала первой менструации (менархе). Это удобный параметр, который можно легко измерить, просто спросив девочку или ее родителей. Мальчиков же природа не снабдила таким удобным и однозначным признаком, и хотя иногда исследователи отсчитывают их пубертат с возраста первой эякуляции (спермархе), про созревание юношей мы знаем куда меньше.

Согласно распространенной точке зрения, в истории становления человека не обошлось без неотении — эволюционного процесса, в ходе которого особи внутри вида достигают половозрелости, сохраняя многие детские черты. Несмотря на то, что идея о неотении в эволюции человека пока остается гипотезой, фактов в ее поддержку собрано уже немало: даже после полового созревания мы скорее похожи на детеныша обезьяны, чем на взрослую особь — подобно тому, как голые землекопы всю свою долгую подземную жизнь напоминают крысят.

Можно было бы предположить, что неотения продолжается, и люди созревают все раньше, в остальном оставаясь детьми. В таком случае ранний пубертат не обязательно означает для нас конец детства — наоборот, оно должно растягиваться, захватывая все больший отрезок нашей жизни. А недавно австралийские медики и вовсе предложили растянуть понятие юности (adolescence), правда, за хвост: от принятых сегодня рамок 10-20 лет перейти к новой трактовке — 10-25 лет, от начала пубертата до окончания развития.

Однако если мы посмотрим на более старые данные, то окажется, что тенденция к снижению возраста полового созревания существовала не всегда. В XI веке, судя по медицинским трактатам, менструации у девочек начинались в 14-15 лет, а в XIII веке — в 12-13 лет, прямо как у наших современниц. Сведения о том, что было дальше, до нас доходят обрывками, и мы не знаем, что именно происходило с возрастом менархе, пока он не вырос до 17 лет к 1860-м годам. А дальше началось уже хорошо задокументированное снижение. Все это вместе уже не похоже не только на продолжение неотении, но и вообще на какую бы то ни было единую тенденцию — кажется, здесь поработали сразу несколько факторов.

Почему детство в разные периоды нашей истории прощалось с нами то раньше, то позже? Возможно, дело не в эволюции, а в статистике — сейчас исследователи анализируют данные по тысячам детей, а средневековых скелетов у нас намного меньше. Возможно, дело также и в том, что современные ученые стараются подбирать максимально разношерстный состав участников, в том числе, включают в исследование много афроамериканцев, которые примерно на год обгоняют европейцев в половом развитии.

Но чаще всего в ускоренном или замедленном наступлении пубертата обвиняют то, что мы едим. Например, считается, что именно из-за дефицита пищи средневековые лондонцы созревали позже и дольше, чем их деревенские сверстники — пубертат мог затянуться аж до 21 года. «Первый мир» стал есть существенно больше или лучше за последние полтора века, и несложно представить себе, что от этого его дети стали лучше и быстрее расти. Эта гипотеза, правда, не позволяет объяснить сразу все многовековые приключения возраста менархе. Например, остается вопрос: почему в последние десятки лет европейцы и североамериканцы продолжают созревать все раньше и раньше? Потому ли, что кушают лучше и лучше?

Избыток пищи не проходит даром и превращается в организмах современных людей в жировые отложения. Но жировая ткань — это не просто кладовая с запасами, это полноценный орган, который включен в обмен веществ тела и управляет им с помощью своих гормонов. Например, жировая ткань производит ферменты, которые превращают андрогены в эстрогены. А в больших количествах жир вызывает гиперинсулинемию, в ответ на которую падает концентрация гормон-связывающего белка ГСПГ в крови — и еще больше половых гормонов получают шанс добраться до клеток. Все это приводит к тому, что ожирение ускоряет половое созревание — причем как у девочек, так и у мальчиков.

Наконец, пубертат может нагрянуть раньше или позже еще и под действием стресса. Логика здесь, видимо, такая: гормоны стресса (в первую очередь, кортизол) обычно подавляют производство половых гормонов у взрослых, но у детей все наоборот, и связь между этими гормонами положительная. Вероятно, этим можно объяснить необычную коллекцию стрессовых факторов, которые оказались связаны с ускоренным созреванием в разных исследованиях: среди них, например, физические угрозы, нестабильность в семье, сексуальное насилие, частые переезды и даже природные катастрофы (землетрясение в Китае 2008 года). Вероятно, таким образом могут влиять на подростков ситуации, которые не связаны с голоданием и дефицитом ресурсов (в таких случаях пубертат, наоборот, логично отложить на потом). Так или иначе, ученым еще предстоит составить (если это вообще возможно) детальный список ситуаций, которые сдвигают пубертат в ту или другую сторону, прежде чем делать выводы о том, помогает ли это объяснить сложившуюся тенденцию.