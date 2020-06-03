Что скрывается под словом цифровизация

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

Ей Богу ВОЗ надо сказать «Спасибо!» за объявленную пандемию венценосного вируса. Столько славных дел как в области личного благосостояния, так и мудреной государственной политики было совершено! Столько геополитических узлов завязано! Столько масочно-перчаточных заводиков приобретено, что маски будем носить до самой смерти!

А уж как, на каком высочайшем уровне организации была проведена всемирная дрессировка населению любо-дорого посмотреть. «Снять маски», - командовал ВОЗ. «Всем надеть маски!», - нервно реагировало местное и федеральное правительство. «Пошли вы обе в ж…», - отвечал народ в непродыхаемую от бацилл маску.

А искусственный интеллект, наблюдающий за народом через камеры, определяющий наличие баранов в точке «Е» по его же бараньему телефону, иногда выдающий разрешение на прогулку за соблюдение правил «самозаточения», довольно наблюдал за торжеством кремниевых мозгов над дрессированными и промытыми биологическими.

Каюсь, последний абзац немного поспешный. Пока такого ИИ, который бы «довольно наблюдал» не придумали. Просто наблюдал есть, «довольно» нет. А наблюдать есть чем. Последние несколько десятков лет в нашей стране, которая по суперкомпьютерам лежит в районе Гондураса, действительно очень активно шла цифровизация всей экономики. Вот только она никоим образом не была связана, например, с производством процессоров. Наоборот, благополучно были уничтожены остатки полупроводниковой промышленности. И так уничтожены, чтобы она, проклятая, никогда не возродилась! Также цифровизация практически не коснулась серьезных работ в области отечественного программного обеспечения.

Под словом «цифровизация» скрывалось и скрывается банальное использование чужого «железа» и чужого программного обеспечения (преимущественно, естественно, майкрософтового). И очень интересна достаточно узкая область, в которой мы действительно серьезно «цифровизируемся». Это, внимание, государственный регистр населения - сбор огромного массива данных о каждом жители страны! Номера и серии паспортов, недвижимость, машины, телефоны, счета: приходы и расходы, заболевания, маршруты, интересы, взаимосвязи…

Все это мы, по приказу суверенного российского государства, добровольно-принудительно сдаем в МФЦ, в госучреждениях, в ЗАГСах, на сайте госуслуг, в социальных сетях, магазинах и банках, на транспорте, при регистрации поездок, при переписях населения и т.д. Везде! Все! Всегда! Неважно, что одни и те же данные миллион раз дублируются, система «зависает» и эрозирует, и регистр в одночасье, как мыльный пузырь, может лопнуть, а личные данные стать достоянием кого угодно, вплоть до террористов!

А вот где копятся эти данные, кто ими распоряжается и кто нас держит за самые уязвимые места читайте в материале: Дымовая завеса ковида в свежем номере «Аргументы недели».