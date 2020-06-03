Премьер-министр Латвии: не следует рассчитывать на мероприятия летом

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3 июня 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, фото: соцсети

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объяснил позицию правительства: латвийцам разрешат собираться в большом составе, но не стоит рассчитывать, что этим летом будут проходить массовые мероприятия.

«Мы должны понимать, что это в наших же интересах. В период коронавируса было намного меньше ограничительных мероприятий, если сравнить с другими странами Европы. Латвия успешно смогла контролировать распространение вируса. Да, 9 июня будет завершение ЧС в стране. Но не стоит ждать радикальных изменений. Может быть что-то будет расширено. Но коронавирус никуда не пропал, нужно продолжать мыть руки и соблюдать дистанцию».