Эксперт: Путин сохранит места даже за губернаторами-аутсайдерами

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3 июня 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Рабочая встреча президента РФ с губернатором. Фото: kremlin.ru

Президент России не будет проводить кардинальных изменений в составе глав регионов. Так считает политолог Константин Калачев.

«Федеральный центр сейчас не считает нужным идти на масштабные обновления, потому что ситуация требует, чтобы те люди, которые отвечают за решение проблем, связанных с эпидемиологической ситуацией, с реализацией решений президента и правительства на территории региона – оставались на местах», – считает эксперт.

По его мнению, одной из главных задач остается не сломать то, что работает.

«Если серьезных скандалов нет, если регион не выделяется негативными новостями, а губернатор худо-бедно справляется, если его рейтинг не ниже антирейтинга – то зачем его менять», – говорит политолог.