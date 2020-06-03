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3 июня 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

автомобиль, фото: pexels.com

В Ижевске пятилетнюю девочку схватили на глазах матери и увезли на белой машине Mazda с московскими номерами. Женщина с дочкой Златой и с новорожденным сыном в коляске переходила дорогу по пешеходному переходу на улице 7-я Подлесная.

Мама держала малышку за руку. Неожиданно рядом притормозила машина. Девочку буквально выдернули из маминых рук, усадили в атомобиль и быстро скрылись в неизвестном направлении. Это произошло 1 июня около 17 часов.

Следственными органами СКР по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней (ч. 1 ст.126 УК РФ – похищение человека). Следователи совместно с полицейскими в результате проведенного комплекса оперативно-следственных мероприятий установили личность злоумышленника. По предварительной версии, он является биологическим отцом ребенка, а похищение связано со спорной ситуацией по поводу места жительства девочки.

В настоящее время производятся допросы очевидцев, матери и родственников ребенка. Принимаются меры к установлению его местонахождения.

Где сейчас Злата и ее отец – неизвестно. Мужчина и девочка объявлены в розыск. По информации из соцсетей, девочку увезли на белой Mazda с кузовом хэтчбэк с кодом региона 777.

В Оренбургской области органы опеки подали иск об ограничении в родительских правах жительницы посёлка Тюльпанного Алёны Лихтенвальд и её мужа Николая Самороки. 25 мая у них изъяли четверых детей.