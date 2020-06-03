Что известно об изъятии четверых детей из семьи в посёлке Тюльпанном под Оренбургом

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3 июня 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

дом семьи, кадр видео

Органы опеки Оренбургской области подали иск об ограничении в родительских правах жительницы посёлка Тюльпанного Алёны Лихтенвальд и её мужа Николая Самороки. 25 мая у них изъяли четверых детей.

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов рассказал, что поводом для изъятия детей послужили жалобы медиков: супруги препятствовали лечению детей, а у старшей дочки обнаружили "следы ударов тонким ремешком".

У 26-летней Алёны Лихтенвальд и 32-летнего Николая Самороки пятеро детей. Самому младшему сыну три месяца, старшей дочке — шесть лет.

19 мая у семьи возник очередной конфликт с врачами. Как рассказал Пахомов, три месяца назад в семье родился пятый ребёнок, но с момента выписки из роддома мать ни разу не показывала малыша врачам. Медики пришли к ней для планового осмотра, но их не пустили.

Увидеть ребёнка врачам удалось только 22 мая, когда медики заявили, что не уйдут, пока не поймут, жив ли малыш. Как рассказали медики, малыша им все-таки показали. Памперс ребенка был полон. Мать сказала, что больше медиков не пустит. После этого прошло экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, и в дом к семье пошли сотрудники опеки и полиции.

Видео с изъятием детей привлекло внимание СМИ.