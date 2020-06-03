В Москве ограничат движение из-за ночной репетиции парада Победы

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3 июня 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Красная площадь, pixabay.com

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил об ограничении транспортного движения в центре Москвы из-за ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Репетиция начнётся 4 июня в 21.00.

«С 21.00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки улиц: улица Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой, 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека, Оружейный переулок от д. 3с1 до Тверской улицы, улица Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, улица Охотный ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка, улица Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка», - уточнили в ведомстве.

По Бульварному кольцу можно будет проехать от Тверского бульвара в сторону Страстного, и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу.