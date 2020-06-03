В Амурской области ПФР потребовал у ветеранов вернуть выплаты к 75-летию Дня Победы

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3 июня 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

купюры, фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Отделение Пенсионного фонда России в Амурской области потребовало у ветеранов боевых действий на острове Даманский вернуть выплаты, полученные к 75-летию Дня Победы. В апреле ветераны боевых действий на острове Даманском, конфликт между СССР и Китаем произошел в 1969 году, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, получили выплаты.

После майских праздников ветеранам Амурской области пришло письмо из областного ПФР с просьбой вернуть деньги. Как рассказал участник пограничного конфликта на Даманском Павел Косицын в письме указано, что «необходимо заполнить заявление на добровольное возмещение излишне полученных сумм», - передает НТВ. В ПФР решение о выплатах было вынесено ошибочно. Сейчас проверку по этому факту проводит прокуратура.

В региональном отделении ПФР пояснили, что изначально в список тех, кому полагаются выплаты, были включены участники всех боевых действиях по защите родины. Но после поверки была обнаружена ошибка. Установлено, что в указе президента РФ Владимира Путина говорилось только о выплатах для ветеранов Великой отечественной войны. В ПФР принесли извинения ветеранам боевых действий на Даманском. Некоторые уже вернули все деньги добровольно. Тем ветеранам, кто уже потратил выплаты, предлагается вернуть их по частям из пенсионных накоплений.

В прокуратуре Амурской области намерены дать правовую оценку действиям ПФР. Если информация о требованиях вернуть выплаты подтвердится, будут приняты меры прокурорского реагирования.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах к 75-летию Победы. Ветеранам войны и приравненным к ним предлагались выплаты по 75 тысяч рублей, труженикам тыла — по 50 тысяч.

Единовременные выплаты к 75-летию Победы в размере 50 и 75 тысяч рублей московским ветеранам во время изоляции доставляли домой.