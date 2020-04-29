Единовременные выплаты московским ветеранам к 75-летию Победы доставляют прямо домой

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Единовременные выплаты к 75-летию Победы в размере 50 и 75 тысяч рублей московским ветеранам во время изоляции доставляют прямо домой. К ветеранам приезжают сотрудники Сбербанка в сопровождении охранников ЧОП. Они строго соблюдают все требования по использованию средств индивидуальной защиты в период пандемии.

«В целях обеспечения безопасности ветеранов, соблюдающих режим самоизоляции, Сбербанк абсолютно бесплатно доставляет на дом пенсии и выплаты ко Дню Победы. Мы делаем все для того, чтобы они чувствовали себя уверенно и комфортно», - сообщил вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

Однако, представители ветеранов могут и забрать деньги самостоятельно в любом отделении банка.