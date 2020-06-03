Хукеяны продолжают «матросить»

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3 июня 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели», Николай ПАРАТУНИН ]

Фото: соцсети

В «АН» №20 в материале «Хукеяны «поматросили да бросили»?» мы рассказали о том, как собственники агрофирмы ООО «Виннер» при помощи людей с небезупречной репутацией ликвидируют крепкое сельхозпредприятие, чтобы не платить личные долги.

Напомним, в июле 2019 г. 100%-ный собственник ООО «Виннер» Овсеп Хукеян вдруг решил ликвидировать живое, действующее, успешное хозяйство. «АН» выяснили, что в феврале­марте 2019 г. более двадцати фирм Хукеяна и их бизнес-партнёра Артура Аракеляна перестали оплачивать крупные кредиты, более 1 млрд руб., полученные в 2014–2015 годах. А летом 2019 г. объявили о своей добровольной ликвидации. Большинство из них уже в процедурах банкротства. Злые языки утверждают, что везде кредиторами выступают структуры омского авторитетного «предпринимателя» Константина Петренко.

Константин Петренко являлся основным контролирующим лицом ПАО «КБ «ПФС­Банк». 17 января 2020 г. у «ПФС-Банка» ЦБ РФ отозвал лицензию, в том числе за «нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», «проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций». По странному совпадению тоже омское, как и бывший «ПФС­Банк», ООО «Трикотажное предприятие «Эдельвейс» на протяжении 2019 г. выступали инициаторами банкротства ООО «Виннер» и большинства предприятий, принадлежащих братьям Хукеянам и их бизнес-партнёру.

Основанием для банкротства ООО «Виннер» в июне 2019 г. послужил кредит в 4 млн руб., выданный незадолго до этого «ПФС-Банком» Тарону Хукеяну, поручителем по которому выступило ООО «Виннер». Отзыв у «ПФС-Банка» лицензии не помешал К. Петренко продолжить намеченный план – все кредиты оказались переоформленными на омское ООО «Трикотажное предприятие «Эдельвейс». Согласно кредитной истории Тарона Хукеяна (имеется в распоряжении редакции), все его кредиты были закрыты ещё в мае 2019 года. Чудеса, долгов перед «ПФС-Банком» нет, но банкротные дела есть!

Цель мероприятия – посадить в кресло своего конкурсного управляющего банкротящегося предприятия. Интересно, что и у московских, и у орловского активов одно имя ликвидатора – Владимир Пеженков. А ещё одни и те же юристы представляют «ПФС-Банк» и компании Хукеяна в суде; акционеры «ПФС-Банка» входят в топ­менеджмент компаний, связанных с Хукеяном. А вся эта многоходовка запущена с одной лишь целью – избежать возврата реальных долгов, пусть даже путём ликвидации предприятий.

Но тем временем «московская» часть «банкротства» Хукеяна трещит по швам – ему, как уже бывшему владельцу и гендиректору АО «Экситон» (оборонное предприятие), может светить ст. 201.1 УК РФ – «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». Чтобы подправить положение, в бой вступает Константин Петренко, который, по сведениям уже цитируемых нами ранее «Новых Известий», «имеет хорошие отношения с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных и надзорных органов России».

Это, конечно, только предположение, но чем ещё объяснить тот факт, что в городе Орле районный следственный отдел МВД возбуждает уголовное дело «по факту предоставления сфальсифицированных документов», т.е. покушения на мошенничество в отношении ООО «Виннер» со стороны… ныне законно действующих залогодержателей акций АО «Экситон»? Завода, находящегося, напомним, в Московской области. Да, в арбитражных судах Москвы и Московской области сейчас рассматривается множество дел, так или иначе связанных с группой Петренко – Хукеяна. Общая сумма претензий по этим делам составляет более 1,4 млрд руб., но все должники и поручители по кредитам находятся на территории Москвы и Московской области, кредиты также были выданы в Москве. Какое отношение эти дела имеют к банкротству ООО «Виннер» в Орловской области?

Повторим, мы можем только предположить. Возможно, что сам факт возбуждения уголовного дела в Орле группа Петренко – Хукеяна постарается использовать в качестве аргумента в ходе арбитражных дел в Московском регионе. О возможной коррупционной составляющей такого «хода» мы даже не думаем. Непонятно, правда, как в Арбитражном суде Москвы группа Хукеян – Петренко уже требует приобщить к делу документы из орловского уголовного дела. Удивительно, но цветной скан постановления о возбуждении уголовного дела в арбитраж принёс Лапичков В. В., представитель арбитражного управляющего в банкротстве Хукеянов и ТД «Покоторг». Ранее этот гражданин являлся работником АО «Экситон» (был принят на работу Хукеяном О.Э.), при этом он также являлся представителем в суде ПАО КБ «ПФС-Банк». А ещё ранее, в ноябре­декабре 2018 г., был директором ООО «Строительная компания «Кромас» из Омска, на которую Хукеян О.Э., по данным ревизии нового руководства завода, вывел жизненно важные активы АО «Экситон». При этом следствие подозреваемым, представителям АО «Экситон», это постановление даже показать отказалось, а не имеющему к делу гражданину сделали цветную копию.

УПК? Тайна следствия? Нет, не слышали.

С другой стороны, требуя у АО «Экситон» предоставить документы, которые как раз сейчас рассматриваются в арбитражных судах Московского региона (при этом в 4 делах требования к группе Петренко – Хукеяна уже признаны обоснованными), орловские следователи сильно рискуют. А если вдруг случайно подтвердится версия АО «Экситон», что это группа Петренко – Хукеяна, а не оборонный завод, взяли более миллиарда рублей по поддельным документам?