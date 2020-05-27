Хукеяны «поматросили да бросили»?

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели», Александр МХИТАРЯН ]

Фото: соцсети

Похоже, собственники ООО «Виннер» при помощи людей с небезупречной репутацией ликвидируют крепкое сельскохозяйственное предприятие, чтобы не платить личные долги. «Аргументы недели» попытались разобраться в схеме и причинах банкротства агропроизводителя.

Омский след в Орловской области

В уже далёком 2006 г. большая семья Хукеянов пришла в Мценский район Орловской области, чтобы вести свой сельхозбизнес. Купили землю, заложили яблоневый сад в 100 га и такую же плантацию смородины. «Поднялись» и взяли в аренду ещё 500 га садов для производства яблок. Расти, как говорится, и радуй.

Тем более, по данным местных СМИ, ООО «Виннер» (так называется хукеяновская компания ИНН 5751031065) закупило технику для глубокой заморозки овощей и ягод. В 2017 г., пишет издание «Орловская среда», «Виннер» вроде бы даже заключил с руководством региона соглашение о строительстве склада для хранения овощей общей площадью 20 тыс. кв. метров. Само предприятие должно было инвестировать в строительство 350 млн рублей, а правительство области – предоставить льготы и преференции. Цель контракта – стимуляция роста объёмов производства овощей открытого грунта, которая является частью соглашения области с Минсельхозом РФ по Госпрограмме развития сельского хозяйства.

Всё шло к районной, а затем и областной латифундии. Но в июле 2019 г. 100%-ный собственник ООО «Виннер» Овсеп Хукеян вдруг решил ликвидировать живое, действующее, успешное хозяйство. Почему? Зачем? Отчего именно сейчас? Эти наивные вопросы могут задавать только люди, знающие Хукеянов и их бизнес-партнёра Артура Аракеляна, скажем так, издалека. Если заглянуть в ЕГРЮЛ, то выяснится, что они являлись владельцами группы компаний: кроме «Виннера» ещё более двадцати фирм, среди которых и павловопосадский завод электроники «Экситон», и московские «Продбаза «ПОКОТОРГ», «Торговый дом «ПОКОТОРГ», «Ас и Ко», «Диарост», «Зеравшан».

А если не полениться и покопаться на официальных сайтах судов Москвы, то выяснится, что все они, как сговорившись, в феврале-марте 2019 г. перестали оплачивать крупные кредиты, более 1 млрд руб., полученные в 2014–2015 годах. А летом 2019 г. объявили о своей добровольной ликвидации. Большинство из них уже в процедурах банкротства. Злые языки утверждают, что везде кредиторами выступают структуры омского авторитетного «предпринимателя» Константина Петренко.

По данным издания «Новые известия» и ряда других СМИ, хотя его основные активы расположены в Омской области, но сам Петренко известен далеко за её пределами как человек, который при помощи различных схем получает контроль над предприятиями. «Петренко позиционирует себя на рынке как инвестор. Внедряется в крупные компании в кризисный период и, мотивируя тем, что ему нужно провести внутренний аудит для принятия решения по объему инвестиций, начинает реализовывать свои, уже отработанные годами, схемы. Пользуясь неосведомленностью владельца в узких вопросах проблемных активов, банкротства и непрофильных для бизнеса тем, получает полный контроль над компаниями» – рассказал «Новым известиям» адвокат Андрей Павлухин, который защищает интересы Игоря Мавлянова, классифицирующего действия Петренко не иначе как «рейдерский захват».

Но есть и официальные факты! По данным Центробанка, Константин Петренко являлся основным контролирующим лицом ПАО «КБ «ПФС-Банк». 17 января 2020 г. у «ПФС-Банка» ЦБ РФ отозвал лицензию, в том числе за «нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», «проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций». По странному совпадению тоже омское, как и бывший «ПФС-Банк», ООО «Трикотажное предприятие «Эдельвейс» на протяжении 2019 г. выступали инициаторами банкротства ООО «Виннер» и большинства предприятий, принадлежащих братьям Хукеянам и их бизнес-партнёру.

В материале «Новых известий» достаточно внятно описана схема банкротства, которую применяли Петренко и его структуры.

Этот механизм известен также как «схема банкротства по поручительству». Суть её такова: банк согласованно с собственниками находящегося в кризисной ситуации бизнеса оформляет на какое-нибудь связанное с ними лицо внешне безупречный кредит, а к нему поручительства компаний, которые намерен обанкротить. Кредит не выплачивается, банк подаёт на банкротство предприятий-поручителей и, получив над ними контроль, быстро и тихо распродаёт их по частям, поделив прибыль с собственниками.

Долгов нет, но долги есть!

Похоже, что и в случае с орловским «Виннером» братья Хукеяны до отзыва лицензии у «ПФС-Банка» успели разыграть подобную схему «банкротства по поручительству», или, точнее, «банкротства по дружбе». Как видно из публично размещённых документов, основанием для банкротства ООО «Виннер» в июне 2019 г. послужил кредит в 4 млн руб., выданный незадолго до этого «ПФС-Банком» Тарону Хукеяну, поручителем по которому выступило ООО «Виннер». Но Тарон не платит по кредиту, и никто из поручителей не платит, хотя выручка группы компаний за 2018 г., согласно официальной отчётности, составила более 4 млрд рублей.

Тогда банк «забывает» про заложенную ему квартиру и в июне 2019 г. заявляет о банкротстве «Виннера», а затем и остальных поручителей (компаний «Экситон», «Продбаза «ПОКОТОРГ», «Торговый дом «ПОКОТОРГ», «Ас и Ко», «Диарост» и «Зеравшан»). Аналогичную схему «ПФС‑Банк» проворачивает с выдачей кредитов Овсепу Хукеяну и Артуру Аракеляну.

Таким образом, оформив эти ипотечные кредиты под поручительство, Хукеян с партнёрами фактически открыли двери на принадлежащие им предприятия профессиональным… Называйте их как хотите.

Отзыв у «ПФС-Банка» лицензии не помешал К. Петренко продолжить намеченный план – все кредиты оказались переоформленными на омское ООО «Трикотажное предприятие «Эдельвейс», и когда-то банковские юристы Петренко продолжили начатое, но уже от имени трикотажного предприятия. Петренко, конечно, король…

Но голый! Согласно кредитной истории Тарона Хукеяна (имеется в распоряжении редакции), все его кредиты были закрыты ещё в мае 2019 года. Чудеса, долгов перед «ПФС-Банком» нет, но банкротные дела есть!

Цель мероприятия – посадить в кресло своего конкурсного управляющего банкротящегося предприятия. Свой конкурсный – мечта любого кредитора. Интересно, что и у московских, и у орловского активов одно имя ликвидатора – Владимир Пеженков. А ещё одни и те же юристы представляют «ПФС-Банк» и компании Хукеяна в суде; акционеры «ПФС-Банка» входят в топ-менеджмент компаний, связанных с Хукеяном. А вся эта многоходовка запущена с одной лишь целью – избежать возврата реальных долгов, пусть даже путём ликвидации предприятий.

Тем более что цепочка Хукеян – Петренко попыталась получить деньги и с государства. ООО «Виннер» потребовало с бюджета возместить 53,3 млн рублей НДС. Хукеян через цепочку разных фирм «купил» Омский тупик стоимостью менее 30 млн рублей за все 300! Мценская налоговая провела огромную честную работу и отказала наглецам. А ранее районные подчинённые премьера Мишустина фактически спасли бизнес Хукеяна, когда выявили крупную недоимку. Банкротить не стали, а предоставили рассрочку.

Зато сейчас орловской схемой заинтересовались в Генпрокуратуре. «С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона и.о. прокурора Орловской области поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о результатах. Исполнение поручения контролируется». Это цитата из ответа прокурора отдела управления по надзору за следствием в МВД России О. Ястребовой. Мы, со своей стороны, тоже проконтролируем.

35-й президент США Джон Кеннеди сказал однажды: «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны». Что сделали для страны братья Хукеяны, «банкир» Петренко?