В Свердловской области пациенты с COVID-19 умирают пятнадцатый день подряд

В Свердловской области выявлено 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По данным регионального оперативного штаба, в общей сложности в области зафиксирован 6381 один случай. За прошедшие сутки два пациента скончались – в регионе подобные факты фиксируются 15-й день подряд.
В оперштабе сообщают, что 357 случаев заболевания коронавирусом за сутки – это новый региональный антирекорд. Состояние 55 пациентов оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимации, в том числе 30 – на аппарате ИВЛ. Также сообщается, что за минувшие сутки выписаны 170 человек.
Ранее сообщалось, в ряде российских регионов выявлены вспышки заболевания коронавирусом.