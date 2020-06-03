В Свердловской области пациенты с COVID-19 умирают пятнадцатый день подряд

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3 июня 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Врачи скорой помощи. Фото: сайт Минздрава

В Свердловской области выявлено 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперативного штаба, в общей сложности в области зафиксирован 6381 один случай. За прошедшие сутки два пациента скончались – в регионе подобные факты фиксируются 15-й день подряд.

В оперштабе сообщают, что 357 случаев заболевания коронавирусом за сутки – это новый региональный антирекорд. Состояние 55 пациентов оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимации, в том числе 30 – на аппарате ИВЛ. Также сообщается, что за минувшие сутки выписаны 170 человек.

Ранее сообщалось, в ряде российских регионов выявлены вспышки заболевания коронавирусом.