В мире появился опасный трудовой класс

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Официально занятых в стране – 75 миллионов человек. Оставшиеся трудоспособные граждане составляют 14 миллионов человек. Большинство из них не выражают желания работать (студенты-очники, пенсионеры, домохозяйки), однако есть и те, кто отвечает, что при определённых условиях готовы приступить к работе. Таких примерно 3 миллиона человек.



Лишиться занятости менее всего рискуют госслужащие - 35 миллионов чиновников и бюджетников. В основном это устойчивая занятость. В зоне наибольшего риска потерять работу теневики, вся экономика физических лиц, то есть индивидуальные предприниматели, самозанятые и их сотрудники. Многие из этих 15 миллионов либо уже попали, либо в скором времени с большой вероятностью попадут в очень сложные и жёсткие условия. Но и в корпоративной сфере, то есть в сфере предприятий, не всё радужно.



Глобальной проблемой современности стала неустойчивая занятость. А во всём мире экономикам угрожает теневая занятость - это уже целый опасный класс работников. Международная организация труда даже приняла на этот счёт отдельную резолюцию.



Без относительно пандемии в мире назрел вопрос выплаты гражданам безусловного базового дохода, вне зависимости от занятости. Но в этом есть определённые риски.



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