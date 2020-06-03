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В мире появился опасный трудовой класс

Что будет с российским рынком труда после пандемии коронавируса?

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

В мире появился опасный трудовой класс

Официально занятых в стране – 75 миллионов человек. Оставшиеся трудоспособные граждане составляют 14 миллионов человек. Большинство из них не выражают желания работать (студенты-очники, пенсионеры, домохозяйки), однако есть и те, кто отвечает, что при определённых условиях готовы приступить к работе. Таких примерно 3 миллиона человек.

Лишиться занятости менее всего рискуют госслужащие -  35 миллионов чиновников и бюджетников. В основном это устойчивая занятость.  В зоне наибольшего риска потерять работу  теневики, вся экономика физических лиц, то есть индивидуальные предприниматели, самозанятые и их сотрудники. Многие из этих 15 миллионов либо уже попали, либо в скором времени с большой вероятностью попадут в очень сложные и жёсткие условия. Но и в корпоративной сфере, то есть в сфере предприятий, не всё радужно.

 Глобальной проблемой современности стала неустойчивая занятость. А во всём мире экономикам угрожает теневая занятость - это уже целый опасный класс работников. Международная организация труда даже приняла на этот счёт отдельную резолюцию.

Без относительно пандемии в мире назрел вопрос выплаты гражданам безусловного базового дохода, вне зависимости от занятости. Но в этом есть определённые риски.

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ПВ

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