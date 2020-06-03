В Боткинской больнице в Петербурге произошел небольшой пожар. Есть жертва отравления угарным газом

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3 июня 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: vk.com/mchs_st.peterburg

В Санкт-Петербурге сегодня ранним утром произошел пожарв инфекционной больнице имени Боткина.

В результате насмерть отравился угарным газом один пациент.

По данным питерского управления МЧС, возгорание началось в 5:50 утра в боксе номер 11 (инфекционный гепатит) на втором этаже четырехэтажного корпуса на первой площадке больницы на Миргородской улице. В боксе загорелись постельные принадлежности. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Сотрудники больницы самостоятельно справились с пожаром. Но 39-летний пациент отравился угарным газом и скончался.

Всего в корпусе больницы на тот момент находились 274 пациента, в том числе 51 лежачий, а также 87 медиков.

Днем ранее в Городской больнице № 2 на улице Есенина в Питере загорелся рефрижератор с телами умерших пациентов