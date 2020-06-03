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Онищенко не видит необходимости в тотальной вакцинации от коронавируса

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Онищенко не видит необходимости в тотальной вакцинации от коронавируса
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Фото: сайт Госдума РФ

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что в тотальной вакцинации от коронавируса нет смысла. Об этом он заявил в эфире телеканала «Звезда».

«Вакцина понадобится, прежде всего, пожилым людям, которые входят в группу риска, а также группе по профессиональному признаку», - сказал депутат Госдумы.

В группу по профессиональному признаку, в частности, входят медики и работники торговли, которым «сложно избежать общения с заболевшими».

Ранее Онищенко призвал разрешить россиянам и иностранцам поездки в Крым.

ДВа

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