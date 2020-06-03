Онищенко не видит необходимости в тотальной вакцинации от коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что в тотальной вакцинации от коронавируса нет смысла. Об этом он заявил в эфире телеканала «Звезда».
«Вакцина понадобится, прежде всего, пожилым людям, которые входят в группу риска, а также группе по профессиональному признаку», - сказал депутат Госдумы.
В группу по профессиональному признаку, в частности, входят медики и работники торговли, которым «сложно избежать общения с заболевшими».
Ранее Онищенко призвал разрешить россиянам и иностранцам поездки в Крым.