В Кургане разрешили открыть спортзалы и фитнес-центры

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3 июня 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: oblast45.ru

Спортзал. Фото: Pixabay

Власти Курганской области расширили перечень организаций, которым разрешено работать во время ограничений из-за коронавируса.

Региональный оперштаб разрешил работать фитнес-центрам, физкультурно-оздоровительным центрам, СПА и массажным салонам, соляриям и другим организациям, оказывающим подобные услуги.

Замгубернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов отметил, что их деятельность возможна только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

В Зауралье по-прежнему не работают предприятия общепита, которым разрешена деятельность «на вынос», а также ТРЦ и кинотеатры. В регионе с 16 марта в регионе действует режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в магаданском Доме ребенка произошла вспышка коронавируса.