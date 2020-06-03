В Кургане разрешили открыть спортзалы и фитнес-центры

Власти Курганской области расширили перечень организаций, которым разрешено работать во время ограничений из-за коронавируса.
Региональный оперштаб разрешил работать фитнес-центрам, физкультурно-оздоровительным центрам, СПА и массажным салонам, соляриям и другим организациям, оказывающим подобные услуги.
Замгубернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов отметил, что их деятельность возможна только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
В Зауралье по-прежнему не работают предприятия общепита, которым разрешена деятельность «на вынос», а также ТРЦ и кинотеатры. В регионе с 16 марта в регионе действует режим повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что в магаданском Доме ребенка произошла вспышка коронавируса.