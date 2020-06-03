Москвича поразили ограничения из-за коронавируса после двух месяцев комы

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: больница, pixabay.com

Пациент центральной клинической больницы (ЦКБ) управделами президента долгое время находился в коме и пришел в себя только в конце мая. Мужчина был очень удивлен, когда узнал, как изменилась Москва за два месяца.

Нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов рассказал, что 6 марта москвич перенес экстренную операцию, а через шесть дней погрузился в «глубочайшую кому» и был переведен в реанимацию. По его словам, у мужчины была выявлена двусторонняя пневмония, но тесты на коронавирус давали отрицательный результат. Отмечается, что пациент ничего не знал про новую инфекцию, а тем более про ограничения в столице.

«На тот момент у нас пока никаких очевидных волнений из-за вируса не происходило, все было плавно … Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись», - поделилась супруга заболевшего.

Врач отметил, что мужчина сам пришел к нему в кабинет и попросил рассказать о последних событиях в мире и объяснять, где его жена. Однако сейчас семейная пара уже может видеться: «Я в больнице уже дней пять, он ходит, кушает и разговаривает».

Ранее введенная в кому из-за COVID-19 американка стала матерью.