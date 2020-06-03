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«Коронавирусные» нормативные акты проверят на предмет соблюдения прав граждан

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

«Коронавирусные» нормативные акты проверят на предмет соблюдения прав граждан
фото: люди в масках, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить принятые в период коронавирусной пандемии нормативные акты на предмет соблюдения прав и интересов граждан. Он призвал подключить различные ведомства и юристов.

«Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Доклад должен быть представлен 8 июня.  

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