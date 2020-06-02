Татьяна Навка показала пользователям сети, как танцуют ее дочери

Татьяна Навка воспитывает двоих дочерей. Александра и Надя часто появляются в соцсетях своей звездной мамы.
Недавно Навка опубликовала в Instagram трогательное видео с участием наследниц. Девочки вместе исполнили незамысловатый танец под забавную песню.
"На это можно смотреть вечно", – написала Татьяна.
Пользователи сети восхитились тем, как дружны дочери звезды спорта.
«Танечка, очень хорошие у Вас девочки, все в маму. Счастья Вам всем», - написала tsandekovamarina.
«Красотули. Надюшка такая серьёзная», - отметила t_olya_kaif.
«Замечательные и славные девочки у Вас», - добавляет anat.samo.
Ранее сообщалось: Стефания Маликова показала подросшего младшего брата.
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На это можно смотреть вечно ????????????♀️???? С днём защиты детей!!!