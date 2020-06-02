Татьяна Навка показала пользователям сети, как танцуют ее дочери

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Навка.Фото: Instagram tatiana_navka

Татьяна Навка воспитывает двоих дочерей. Александра и Надя часто появляются в соцсетях своей звездной мамы.

Недавно Навка опубликовала в Instagram трогательное видео с участием наследниц. Девочки вместе исполнили незамысловатый танец под забавную песню.

"На это можно смотреть вечно", – написала Татьяна.

Пользователи сети восхитились тем, как дружны дочери звезды спорта.

«Танечка, очень хорошие у Вас девочки, все в маму. Счастья Вам всем», - написала tsandekovamarina.

«Красотули. Надюшка такая серьёзная», - отметила t_olya_kaif.

«Замечательные и славные девочки у Вас», - добавляет anat.samo.

Ранее сообщалось: Стефания Маликова показала подросшего младшего брата.