Стефания Маликова показала подросшего младшего брата

Дочь Дмитрия Маликова Стефания души не чает в своем младшем брате Марке. В День защиты детей она поделилась в Instagram фотографией с двухлетним малышом.
На снимке Стефания стоит с ребенком на руках на фоне пляжа. Как отметила наследница Маликова, она не представляет, как жила раньше без братика.
«Самый лучший подарок, которые могли мне подарить родители», - отметила девушка.
Также студентка пожелала здоровья и счастья всем детям на свете и добавила: 20 лет назад ее крестили в этот день.
Многие фолловеры отметили, что Стеша прекрасно смотрится с малышом на руках .
Ранее сообщалось: в День защиты детей Алсу опубликовала фотографию со своими наследниками.