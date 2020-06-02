Стефания Маликова показала подросшего младшего брата

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2 июня 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Стефания Маликова. Фото: Instagram steshamalikova

Дочь Дмитрия Маликова Стефания души не чает в своем младшем брате Марке. В День защиты детей она поделилась в Instagram фотографией с двухлетним малышом.

На снимке Стефания стоит с ребенком на руках на фоне пляжа. Как отметила наследница Маликова, она не представляет, как жила раньше без братика.

«Самый лучший подарок, которые могли мне подарить родители», - отметила девушка.

Также студентка пожелала здоровья и счастья всем детям на свете и добавила: 20 лет назад ее крестили в этот день.

Многие фолловеры отметили, что Стеша прекрасно смотрится с малышом на руках .

Ранее сообщалось: в День защиты детей Алсу опубликовала фотографию со своими наследниками.