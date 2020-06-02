В Ульяновской области в настоящее время 2770 зараженных коронавирусной инфекцией

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2 июня 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маски. Фото: pixabay.com

Стало известно, что в Ульяновской области COVID-19 подтвержден еще у 98 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в области сейчас 2770 подтвержденных случаев коронавируса, из них 98 – за последние 24 часа. Из общего числа инфицированных 743 человека выздоровели, 10 скончались.

Утром во вторник, 2 июня, федеральный оперштаб сообщал: число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2672 жителей.

Ранее сообщалось: премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого ранее был выявлен COVID-19, сообщил, что чувствует себя хорошо.