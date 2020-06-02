Зараженный коронавирусом премьер Армении рассказал о своем самочувствии

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2 июня 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого ранее был выявлен COVID-19, сообщил, что чувствует себя хорошо. Мужчина отметил: он продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.

Пашинян добавил: поскольку у него и членов семьи подтвердили коронавирус, их самоизоляция продолжается на правительственной даче.

«Я и остальные члены нашей семьи чувствуем себя хорошо, у нас нет выраженных симптомов», - рассказал он.

За минувшие сутки в Армении выявлено 517 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 10 009.

Ранее сообщалось: в Великобритании за минувшие сутки от коронавируса скончались 324 пациента.