Зараженный коронавирусом премьер Армении рассказал о своем самочувствии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого ранее был выявлен COVID-19, сообщил, что чувствует себя хорошо. Мужчина отметил: он продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.
Пашинян добавил: поскольку у него и членов семьи подтвердили коронавирус, их самоизоляция продолжается на правительственной даче.
«Я и остальные члены нашей семьи чувствуем себя хорошо, у нас нет выраженных симптомов», - рассказал он.
За минувшие сутки в Армении выявлено 517 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 10 009.
Ранее сообщалось: в Великобритании за минувшие сутки от коронавируса скончались 324 пациента.