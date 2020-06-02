Эксперт назвал виды российских вооружений, которые в мире «всегда в большой цене»

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2 июня 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

С-400, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал виды российских вооружений, пользующихся в мире наибольшим спросом. Директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев ране во вторник, 2 июня, заявил, что Турция заказала у российской стороны оружие на 1 миллиард долларов.

Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что Турция – один из примеров успешного продвижения российских вооружений на новые для России рынки.

Как отметил эксперт, сейчас большим спросом в мире пользуются российские системы ПВО, в том числе комплекс С-400. По словам Рожина, С-400 комплекс закупила Турция, страна-член НАТО, к нему проявляют интерес арабские страны Персидского залива, то есть те страны, которые традиционно находились на рынке вооружений во влиянии США. Спросом пользуются танки Т-90 в экспортной модификации, БМПТ "Терминатор", различные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы.

Также пользуется спросом "российское стрелковое оружие", "есть интерес к российским системам РЭБ", поскольку Россия сейчас является одним из мировых лидеров в производстве этих систем.

Ранее сумма контрактов РФ на турецком направлении официально не оглашалась.