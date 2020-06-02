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Названы основные военные опасности для России

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Названы основные военные опасности для России
pexels.com

Названы основные военные опасности для России. Одной из основных военных опасностей для нашей страны является наращивание потенциальными противниками на сопредельных с Россией и её союзниками территориях и акваториях «группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия».

Опасность также представляет неконтролируемое распространение ядерного оружия и средств его доставки.
Опасностью является размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем.

Президент РФ Владимир Путин 2 июня своим указом утвердил основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания.

Россия может пойти на ядерный удар в случае "воздействия", способного вывести из строя управление ядерными силами. 

ИЧ

Общество

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