Карелова считает важным предоставить эффективные меры поддержки НКО

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2 июня 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-спикер СФ Галина Карелова. Фото: сайт СФ

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова считает необходимым продолжение работы по поддержке некоммерческого сектора и мониторинга эффективности выполнения принятых решений.

«В первую очередь, это касается реестров социально ориентированных НКО, получающих поддержку. Важно установить четкий алгоритм действия некоммерческих организаций и уполномоченного органа власти при подготовке и направлении сведений, необходимых для формирования реестров», – пояснила законодатель.

Согласно принятому Совфедом документу, социально ориентированные НКО освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, от уплаты НДФЛ с выплат стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания.