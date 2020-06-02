Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Где будут жить иностранные участники парада Победы

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Где будут жить иностранные участники парада Победы
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство обороны России зарезервировало места в санаториях Московской области для размещения иностранных участников парада Победы, рассказал начальник Главного военно-медицинского управления ведомства Дмитрий Тришкин.

В пяти подмосковных санаториях, где зарезервировано 1,5 тысячи мест, сейчас проводится дезинфекция помещений, создан запас средств индивидуальной защиты для иностранных военных делегаций. К участию в параде Победы приглашены парадные расчеты 19 государств.

Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков во вторник, 2 июня, в ходе селекторного совещания заявил, что участники Парада Победы на Красной площади будут тренироваться в масках.

НС

Общество

Sohu поведало о бегстве эсминца США от Крымского моста из-за российских кораблей

Sohu поведало о бегстве эсминца США от Крымского моста из-за российских кораблей

Российские военные корабли отогнали американский эсминец «Портер» от Крымского моста. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью