Где будут жить иностранные участники парада Победы

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2 июня 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство обороны России зарезервировало места в санаториях Московской области для размещения иностранных участников парада Победы, рассказал начальник Главного военно-медицинского управления ведомства Дмитрий Тришкин.

В пяти подмосковных санаториях, где зарезервировано 1,5 тысячи мест, сейчас проводится дезинфекция помещений, создан запас средств индивидуальной защиты для иностранных военных делегаций. К участию в параде Победы приглашены парадные расчеты 19 государств.

Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков во вторник, 2 июня, в ходе селекторного совещания заявил, что участники Парада Победы на Красной площади будут тренироваться в масках.