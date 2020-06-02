Участники Парада Победы на Красной площади будут ежедневно тренироваться в масках

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

парад Победы в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков во вторник, 2 июня, в ходе селекторного совещания заявил, что участники Парада Победы на Красной площади будут тренироваться в масках.

Салюков уточнил, что тренировки будут проводиться ежедневно с 8 по 15 июня (кроме 12 июня) на подмосковном полигоне Алабино. Все участники будут в масках. Генеральная репетиция парада состоится 20 июня.

Согласно последней информации, парадные расчеты будут сформированы к концу сегодняшнего дня

Напомним, Парад Победы начнется в 10 утра в среду, 24 июня. До этого планировалось традиционно провести мероприятие 9 мая, однако из-за пандемии COVID-19 его пришлось перенести.