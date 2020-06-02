Во время репетиции парада в Крыму военных обеспечат перчатками, масками, антисептиками

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2 июня 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Всего в тренировках примут участие 1500 человек из состава Севастопольского гарнизона. Занятия будут проходить ежедневно.

Подготовка в параду Победы, перенесенного с 9 мая на 24 июня 2020 года, пройдет, как обещают в руководстве Черноморского флота, с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер.

Подразделения РХБ защиты флота будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.