В Совфеде поддержали предложение по помощи с алиментами потерявшим работу

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2 июня 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала идею Национального родительского комитета компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.

Многие семьи оказались в затруднительном положении, если родители потеряли работу на время из-за распространения коронавирусной инфекции.

Сенатор Елена Бибикова считает, что тема поддержки семей, где детей воспитывает один из родителей, очень сложная и требующая рассмотрения.

Она подчеркнула, что правительство в условиях пандемии приняло беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Бибикова считает, что касательно поддержки тех семей, которые платят алименты и уволены, нужно рассматривать в общем контексте тех семей, которые воспитывают ребёнка, и там, где не выплачивают алименты по любым причинам. По ее мнению, независимо от того, уволен в период пандемии или, возможно, скрывается от алиментов, наверное, должен быть единый подход.

Ранее в Национальном родительском комитете (НРК) предложили компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.

1 июня Игорь Руденя объявил о дополнительных мерах поддержки семей региона в период пандемии.