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Губернатор Тверской области сообщил о региональных выплатах на детей 16 и 17 лет

, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Тверской области сообщил о региональных выплатах на детей 16 и 17 лет
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: сайт правительства ТО.

1 июня Игорь Руденя объявил о дополнительных мерах поддержки семей региона в период пандемии.

«На областном уровне мы приняли еще одно решение - произведем единовременную выплату для семей с детьми 16 и 17 лет», - сказал Руденя.

Глава региона поручил оперативно проработать порядок выплат, чтобы уже в ближайшее время жители региона могли их получить.

С сегодняшнего дня начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16 лет. Семьи Тверской области получат различные виды поддержки на более чем 225 тысяч детей.

Ранее Тверская область стала еще одним регионом, где введут налог на самозанятых.

ДВа

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