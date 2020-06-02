Бречалов пообещал принять в отношении алкомаркетов самые суровые меры

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2 июня 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov.com

Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: сайт главы и Кабмина Удмуртии.

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал алкомаркеты за нарушение закона о запрете на розничную продажу алкоголя, который действовал 29, 30 мая и 1 июня.

По мнению Бречалова, именно алкомаркеты стали одним из возможных источников распространения коронавируса.

Во время действовавшего запрета на продажу спиртного, специальная инспекция выявила 19 работающих торговых точек двух алкомаркетов. Губернатор пообещал, что по отношению к провинившимся будут приняты самые жесткие меры.

«Вы долго испытывали терпение властей. Вы прекрасно понимаете, какому риску подвергаете людей, но жажда наживы у вас не имеет границ. Соответствующие действия с нашей стороны обязательно будут», – заявил глава Удмуртии.