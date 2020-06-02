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Главврача инфекционной больницы Калуги, заболевшую коронавирусом, перевезли в Москву

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mkkaluga.ru

Главврача инфекционной больницы Калуги, заболевшую коронавирусом, перевезли в Москву
Елена Алешина. Фото: страница вице-губернатора КО Владислава Шапши в Вконтакте

Главный врач калужской инфекционной больницы Елена Алешина доставлена в Москву.

Медик заразилась коронавирусом в конце мая и находилась под наблюдением в больнице, которой руководит. Однако из-за ухудшения состояния здоровье Алешиной, было принято решение перевезти ее в Москву.

В региональном правительство сообщили, что главврач калужской инфекционной больницы находится не на аппарате ИВЛ, а «на кислороде».

В правительстве отрицают, что в Калужской области нет такого оборудования, которое не может помочь Алешиной. Местные медики решили подстраховаться и не рисковать здоровьем врача. В итоге Алешину госпитализировали в 1-й медицинский центр.

ДВа

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