В Белгородской области число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло отметки 22 человека

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2 июня 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Белгородской области от коронавируса за минувшие сутки скончались двое мужчин 63 и 79 лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

Известно, что пациенты проходили лечение в Городской больнице №2 города Белгорода.

Таком образом, с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 22 жителя. Всего заразился COVID-19 2471 человек, 21 сейчас находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Выздоровели 918 инфицированных.

Ранее сообщалось: российские ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН заявили, что в конце месяца выведут первых трансгенных мышей, благодаря которым получится лучше разобраться в причинах, из-за которых коронавирус COVID-19 настолько опасен для людей.