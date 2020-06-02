Ученые постараются выяснить причины опасности COVID-19 при помощи мышей

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2 июня 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Мыши. Фото: pixabay.com

Российские ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН заявили, что в конце месяца выведут первых трансгенных мышей, благодаря которым получится лучше разобраться в причинах, из-за которых коронавирус COVID-19 настолько опасен для людей.

Кандидат биологических наук Нариман Баттулин объяснил, что безопасность вакцины от COVID-19 можно протестировать и на обычных мышах, а трансгенные грызуны нужны для определения эффективности препарата. «Плюс можно исследовать, как развивается заболевание, почему иммунная система так странно реагирует на этот коронавирус. Известно, что значительная доля ужаса, который происходит со многими пациентами… за это ответственна наша собственная иммунная система», - отметил специалист.

Ученый добавил, что тестирования на трансгенных мышах могут начаться осенью, передает Мир24.