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Эксперт объяснил, почему для создания вакцины от COVID-19 задействовали военных

, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперт объяснил, почему для создания вакцины от COVID-19 задействовали военных
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Бывший полковник медицинской службы Борис Гергоков объяснил, что участие военных вирусологов в создании вакцины против коронавируса COVID-19 поможет значительно ускорить процесс.

«Четкая военная организация, большой научный потенциал, ресурсы, которыми в настоящее время обладает Минобороны, позволят значительно сократить время на создание вакцины от COVID-19. Военные вирусологи являются одними из самых квалифицированных в России», - подчеркнул кандидат медицинских наук.

Специалист отметил, что в России военные врачи часто принимают участие в создании медицинских препаратов.

Ранее сообщалось, что испытания отечественной вакцины от коронавируса будут проводиться на военнослужащих.

АБ

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