Эксперт объяснил, почему для создания вакцины от COVID-19 задействовали военных

Бывший полковник медицинской службы Борис Гергоков объяснил, что участие военных вирусологов в создании вакцины против коронавируса COVID-19 поможет значительно ускорить процесс.
«Четкая военная организация, большой научный потенциал, ресурсы, которыми в настоящее время обладает Минобороны, позволят значительно сократить время на создание вакцины от COVID-19. Военные вирусологи являются одними из самых квалифицированных в России», - подчеркнул кандидат медицинских наук.
Специалист отметил, что в России военные врачи часто принимают участие в создании медицинских препаратов.
Ранее сообщалось, что испытания отечественной вакцины от коронавируса будут проводиться на военнослужащих.