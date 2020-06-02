Чернышенко: 35 субъектов РФ готовы к переходу на первый этап снятия ограничений

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил во вторник, что 35 субъектов РФ готовы к первому этапу смягчения ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса нового типа.
В рамках брифинга Чернышенко также добавил, что семь российских регионов переходят на второй этап снятия ограничений.
Вице-премьер заметил, что российская система здравоохранения смогла выдержать пиковую нагрузку и сейчас обладает растущим запасом прочности. Дмитрий Чернышенко назвал текущую ситуацию с COVID-19 в России контролируемой и стабильной.