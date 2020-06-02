Чернышенко: 35 субъектов РФ готовы к переходу на первый этап снятия ограничений

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2 июня 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

мужчина на велосипеде на ВДНХ, Anton Belitsky/Global Look Press

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил во вторник, что 35 субъектов РФ готовы к первому этапу смягчения ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса нового типа.

В рамках брифинга Чернышенко также добавил, что семь российских регионов переходят на второй этап снятия ограничений.

Вице-премьер заметил, что российская система здравоохранения смогла выдержать пиковую нагрузку и сейчас обладает растущим запасом прочности. Дмитрий Чернышенко назвал текущую ситуацию с COVID-19 в России контролируемой и стабильной.