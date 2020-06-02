В Кировской области число случаев заражения коронавирусом приближается к 2 тысячам

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2 июня 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vyatka-grad.ru

Скорая помощь. Фото: сайт Минздрав РА

За последние сутки на территории Кировской области выявлено 76 новых случаев коронавирусной инфекции. В 12 из них у заболевших не было никаких симптомов.

По данным регионального оперативного штаба, большинство заболевших по-прежнему приходится на областную столицу, где пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция уже 833.

Состояние больных коронавирусом в регионе оценивается, как удовлетворительное, но 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии – 7 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество выздоровевших пациентов по состоянию на 2 июня в Кировской области достигло 1013 человек. Ранее власти Кировской области продлили режим ограничений в регионе до 3 июня.